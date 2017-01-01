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    Справа розстрілів на Майдані: Приватбанк не надає записи камер спостереження через... банківську таємницю

    • Сьогодні, 08:18
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    Прокуроратура через суд намагається дістати відеозаписи у чотирьох організацій, які попередньо їх не надали

    Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі тимчасовий доступ до камер відеоспостереження у рамках кримінального провадження щодо масових жертв серед активістів Майдану у листопаді 2013 - лютому 2014 року.

    Про це стало відомо «Главкому» з низки ухвал, датованих 30 березням.

    Слідство цікавив радіус дії відеозйомок з камер, розташованих на будівлях і стовпах вул. Володимирської, Великої Житомирської та Михайлівської площі що у Києві. Зокрема, адміністративна будівля ТОВ «Ітіс Хоум» (вул. Велика Житомирська, 9-Б), адмінбудівля обслуговування ВІП-клієнтів ПАТ «ПриватБанк» (вул. Володимирська, 18/2), адмінбудівля Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (вул. Велика Житомирська, 9), адмінбудівля Верховної Ради України (вул. Велика Житомирська, 11). 

    Таким чином, Генпрокуратура отримає оригінали відеозаписів, здійснених за період 18-19 лютого 2014 року; інформації про найменування, маркування та нумерацію кожної камери в системі зовнішнього відеоспостереження, про їх розташування, напрямки зйомки, чи безперервно вівся запис із зазначених камер 18-19 лютого 2014 року; на які пристрої здійснювався запис відео із цих камер спостереження із зазначенням місцезнаходження таких пристроїв, їх найменувань (марки, моделі); каналів зв'язку; IP-адрес, за якими транспортувались дані.

    Орган досудового розслідування констатував, що через інформаційні запити не вдалося отримати необхідні відомості з камер відеоспостереження («Ітіс Хоум» листом відмовив у наданні відеозаписів та будь-яких документів; «ПриватБанк» відмовив у наданні відеозаписів, зіславшись на банківську таємницю; Мінрегіонбуд проігнорував і не надав відповіді на запит; ВР не надало в повному обсязі запитувану інформацію).

    Як відомо, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує обставини протидії акціям протестів, «тітушками», вчинення останніми в ніч 18-19 лютого 2014 року на перехресті вул. В. Житомирська та Володимирська злочинів стосовно протестувальників.

    За даним начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, розслідування у справах Майдану триває щодо 351 особи, з них 48 чиновників найвищого рівня та понад 200 правоохоронців. До суду направлено понад 220 обвинувальних актів.

    Загалом, за злочини на Майдані засуджений тільки один обвинувачений «тітушка».
    Генпрокуратура розслідування Приватбанк
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