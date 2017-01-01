Справу Мартиненка не закрили - САП

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РБК Микола Мартиненко

У відомстві розповіли про рішення Апеляційного суду

Сьогодні, 14 квітня, Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення в ухвалі суду про закриття провадження проти екс-нардепа Миколи Мартиненка. Про це повідомляє пресс-служба САП.

Рішенням Апеляційного суду було скасовано постанову слідчого судді Солом'янського районного суду р. Києва Усатової І. А. Скарга Бойко П. А. в інтересах Мартиненко М.В. на бездіяльність процесуальних осіб сторони обвинувачення під час досудового розслідування було повернуто заявнику.

Постанова суду апеляційної інстанції набула законної сили з моменту проголошення і касаційному оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, раніше директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник заявив, що НАБУ готується до фінальних рішень по справі колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка за фактами отримання хабарів в ході закупівель державного підприємства «НАЕК «Енергоатом».