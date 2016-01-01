Справу про розстріл поліцейських у Дніпрі передають до суду

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Олександр Пугачов

Після новорічних свят усі матеріали розслідування будуть передані в суд

Справу щодо розстрілу дніпровських патрульних поліцейських передають до суду. Про це у четвер повідомив начальник Дніпропетровського обласного управління поліції Ігор Репешко.

За його даними, проблем з доказовою базою в справі немає.

«Проблем з доказовою базою там немає. Думаю, після новорічних свят усі матеріали розслідування будуть передані», – зазначив Репешко.

Нагадаємо, у листопаді суд у Дніпрі продовжив термін утримання під вартою Олександра Пугачова, якого підозрюють у розстрілі двох патрульних поліцейських у Дніпрі, на два місяці. Раніше рішенням Шевченківського районного суду Дніпра підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді арешту на термін у два місяці.

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій автомобіля, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

Джерело: Радіо Свобода