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    США аналізують варіанти застосування сили по відношенню до КНДР

    • Сьогодні, 01:33
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    Північна Корея заявила про готовність удару по силах США

    У США вивчають ряд можливих варіантів застосування військової сили проти КНДР, повідомляють в п’ятницю південнокорейські ЗМІ з посиланням на високопоставленого представника американської адміністрації.

    За його словами, віце-президент США Майк Пенс під час візиту до Південної Кореї на наступному тижні має намір обговорити це питання з командувачем силами США на південнокорейській території – генералом Вінсентом Бруксом.

    «В даний час ми вивчаємо ряд можливих військових варіантів, але ми уважно розглянемо цю тему під час дискусій з генералом Бруксом», – заявив співрозмовник журналістів.

    Він не став уточнювати, чи розглядаються виключно заходи оборонного характеру або ж можливі превентивні удари по Північній Кореї.

    «Ми не збираємося відкрито повідомляти про можливі майбутні ініціативи в тому, що стосується військової сфери або ж сфери національної безпеки», – сказав представник адміністрації США. 

    Раныше повыдомлялось, щр влада Північної Кореї готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.

    США КНДР Майк Пенс
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