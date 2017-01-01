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    США і Грузія будуть обмінюватись розвідувальною інформацією

    • Сьогодні, 02:02
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    <span>Ґіорґі Квірікашвілі зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі у Вашингтоні&nbsp;</span>
    Ґіорґі Квірікашвілі зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі у Вашингтоні 

    Трамп висловив «повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії з боку Вашингтона»

    США і Грузія підписали угоду в галузі безпеки, що має на меті посилити обмін розвідувальною інформацією і співпрацю в боротьбі з тероризмом.

    Угоду підписали у Вашингтоні державний секретар США Рекс Тіллерсон і прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі напередодні їхньої зустрічі, повідомили в Державному департаменті США.

    У заяві Держдепартаменту цю угоду назвали «значною віхою у співпраці в галузі безпеки» між двома країнами.

    Квірікашвілі, зі свого боку, заявив після зустрічі з Тіллерсоном, що «детально обговорив із ним важливі перспективи поглиблення відносин у галузях економіки, оборони і безпеки, а також гарантії підтримки США європейській і євроатлантичній інтеграції Грузії».

    Попереднього дня, в понеділок, Ґіорґі Квірікашвілі мав зустріч із президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом у Білому домі. Як повідомили в апараті Квірікашвілі, Трамп висловив «повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії з боку Вашингтона».

    Білий дім, зі свого боку, повідомив, що Пенс на зустрічі з Квірікашвілі теж «повторив тверду відданість адміністрації США суверенітетові і територіальній цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах».

    Крім того, мовилося в повідомленні, Пенс також «високо оцінив лідерство прем’єр-міністра Грузії в політичних і економічних реформах і підтвердив підтримку США рішенню Грузії продовжувати інтеграцію в євроатлантичні інституції, включно з НАТО».

    Амбіції Грузії вступити до НАТО, які залишилися незмінними і після зміни влади в цій країні, розлючують Росію, яка бачить у розширенні цього оборонного союзу загрозу собі – що в НАТО відкидають.

    США НАТО Грузія
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