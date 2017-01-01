США можуть співпрацювати з Росією проти «Ісламської держави»

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Трамп збирається співпрацювати з будь-якою країною, яка поділяє інтереси США у перемозі над «Ісламською державою» в Іраку та Сирії

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Президент США Дональд Трамп збирається співпрацювати з будь-якою країною, яка поділяє американські інтереси у перемозі надІсламською державоюв Іраку та СиріїПро це заявив прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер на першому брифінгу для представників ЗМІ, в ефірі CBS News.

«Президент був дуже чітким - він збирається співпрацювати з будь-якою країною, яка поділяє наші інтереси у перемозі над «Ісламською державою» в Іраку та Сирії, не тільки на фронті національної безпеки, а й на економічному фронті», - повідомив Спайсер.

Також він відзначив, що якщо існує спосіб побороти «Ісламську державу» з «будь-якою країною, чи це буде Росія, чи хтось інший, і ми матимемо спільні національні інтереси у цьому - впевнений, ми cкористаємося цим».