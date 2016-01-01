США планують ввести персональні санкції проти Путіна

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На початку 2017 року Конгрес США планує запровадити санкції проти банківського та енергетичного секторів РФ

Американський сенатор Ліндсі Ґрем заявив, що у 2017 році щодо Росії, і, зокрема, президента Владіміра Путіна, будуть представлені нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами сенатора, на початку 2017 року Конгрес США планує запровадити санкції проти банківського та енергетичного секторів РФ.

«Наступного року ми збираємося представити нові санкції, окрім тих, що вже існують. Зокрема, санкції, запроваджені Обамою, які вдарили б по енергетичному і банківському секторах, і які вдарили б не лише по ФСБ чи ГРУ, але й по самому Путіну, його найближчому оточенню. Я вважаю, єдина можливість змусити Росію змінитися – це щоб економіка Путіна і сам Путін заплатили за дії Росії велику ціну. Тож можете очікувати, що на початку 2017 року Конгрес, за підтримки обох партій, спробує схвалити нові санкції, які торкнуться банківського й енергетичного секторів, критично важливих складових російської економіки. Я сподіваюся, ми матимемо позитивне голосування, а президент Дональд Трамп підпише закон», – сказав Ґрем під час перебування у Києві.