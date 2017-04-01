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    США скинули на Афганістан свою найпотужнішу авіаційну бомбу

    • Сьогодні, 21:23
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    Бомбу з GPS-наведенням також називають «матір'ю всіх бомб»

    Сполучені штати Америки вперше застосували свою найпотужнішу неядерну зброю на позиції бойовиків «Ісламського держави» в Афганістані. Про це повідомляє Politico. 

    «Бомба GBU-43 була скинута з літака в 19:32 за місцевим часом, з метою зруйнувати мережу тунелів ІДІЛ в провінції Нангархар», - заявив прес-секретар Міноборони Адам Стамп.

    За його словами, бомба з GPS-наведенням, відома також під назвою Mass Airdnance Air Blast, отримала прізвисько «мати всіх бомб«. Використання бомби такого типу стало першим в історії її бойовим застосуванням. Скинув бомбу транспортний літак особливого призначення Lockheed MC-130.

    Останній навчальний випробування проводилося 11 березня 2003 року, вибух тоді викликав грибне хмара, яке можна було побачити з відстані 20 миль (приблизно 32 км). На місці прийняли всі заходи для запобігання жертв серед цивільного населення і супутнього збитку. 

    «По мірі втрат, ІДІЛ використовують саморобні вибухові пристрої, бункери і тунелі, щоб поліпшити свій захист. Це був правильний удар, щоб зменшити ці перешкоди і зберегти прогрес наступу», - заявив генерал Джон Ніколсон, командувач військами США в Афганістані.

    ІДІЛ США УДАР
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