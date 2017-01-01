США виступили проти російського проекту «Північний потік- 2»

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«Північний потік 2» — проект магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море

Сполучені Штати виступають проти будівництва «Північного потоку 2».

Про це у Вашингтоні під час зустрічі з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим заявивив міністр енергетики США Рік Перрі, повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що під час зустрічі з Перрі Коболєв наголосив на важливості «недискримінаційного застосування стандартних європейських регламентів до всіх учасників ринку Енергетичного Співтовариства».

Сторони обговорили способи забезпечення виконання стандартних вимог європейського законодавства, щоб усунути низку тривалих порушень, що перешкоджають торгівлі газом у Європі.

Зокрема, сторони обговорили ризики, що створюються російським проектом «Північний потік 2» для конкуренції, стабільності енергопостачання, економічної та енергетичної безпеки в Європі.

«Пан Перрі вкотре висловив категоричний протест США проти «Північного потоку 2», — сказано в повідомленні.

Перрі також висловив зацікавленість у тому, щоб Міністерство енергетики України сприяло співпраці між американськими та українськими енергетичними компаніями щодо розвідки, видобування та транспортування природного газу, а також постачання вугілля.

«Північний потік 2» — проект магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море.