США закрили посольство в Анкарі через вбивство посла РФ
- 19 Грудня, 22:32
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Посол Росії в Туреччині Андрєй Карлов помер від отриманих вогнепальних пораненьВлада США прийняла рішення тимчасово закрити посольство в Анкарі через вбивство посла Російської Федерації в Туреччині Андрєя Карлова.
Про це повідомляє Рада безпеки об'єктів США за кордоном.
«Громадянам США необхідно утриматися від відвідування посольства до подальших повідомлень», — йдеться в повідомленні у Twitter.
Ankara, #Turkey - Reports of shooting of Russian Ambassador in gallery near US Embassy. US cits: avoid Embassy area until further notice.— Travel - State Dept (@TravelGov) 19 декабря 2016 г.