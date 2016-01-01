  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    США закрили посольство в Анкарі через вбивство посла РФ

    • 19 Грудня, 22:32
    • Розсилка

    Посол Росії в Туреччині Андрєй Карлов помер від отриманих вогнепальних поранень

    Влада США прийняла рішення тимчасово закрити посольство в Анкарі через вбивство посла Російської Федерації в Туреччині Андрєя Карлова.

    Про це повідомляє Рада безпеки об'єктів США за кордоном.

    «Громадянам США необхідно утриматися від відвідування посольства до подальших повідомлень», — йдеться в повідомленні у Twitter.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ