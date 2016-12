США закрили посольство в Анкарі через вбивство посла РФ

Посол Росії в Туреччині Андрєй Карлов помер від отриманих вогнепальних поранень

Влада США прийняла рішення тимчасово закрити посольство в Анкарі через вбивство посла Російської Федерації в Туреччині Андрєя Карлова.

Про це повідомляє Рада безпеки об'єктів США за кордоном.

«Громадянам США необхідно утриматися від відвідування посольства до подальших повідомлень», — йдеться в повідомленні у Twitter.

