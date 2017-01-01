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США запровадили нові санкції проти Ірану через ракетні випробування

США готові на співпрацю з Іраном у відповідь на відмову Тегерана від своєї ракетної програми

Сполучені штати ввели нові санкції у відповідь на програму випробування Іраном балістичних ракет.

Санкції введено стосовно 13 окремих осіб і 12 організацій.

Санкції, зокрема, скеровані проти іранських мереж підтримки в Китаї і Об’єднаних Арабських Еміратах, які намагаються допомогти Тегерану отримати технологію і матеріали для розвитку програми виготовлення балістичних ракет.

Офіційні особи заявили, що причиною заходів було випробування балістичної ракети 29 січня всупереч резолюції ООН, яка забороняє Іранові проводити такі випробування.

«Це тільки початкові кроки у відповідь на провокаційну поведінку Ірану», – заявив високопосадовець з адміністрації президента США Дональда Трампа.

Міністерство фінансів заявило, що санкції також накладено на осіб і мережі, які співпрацюють з елітними частинами Іранської революційної гвардії Quds Force та підтримуваним Іраном угрупованням Гезболла в Лівані.

Повідомляється також, що США готові на співпрацю з Іраном у відповідь на відмову Тегерана від своєї ракетної програми.

Джерело: Голос Америки