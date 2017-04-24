США збираються урізати допомогу Україні, - Foreign Policy

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Пропонується скоротити фінансування українських програм до 177 млн доларів з більш ніж 570 млн доларів, які планувалися раніше

Сполучені штати Америки планують значне скорочення витрат на фінансову допомогу іншим країнам через USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) і розглядають можливість злиття цієї організації з Державним департаментом США, пише видання Foreign Policy з посиланням на отриманий редакцією документ про плани надання допомоги в 2018 році.

Документ, на який посилається видання, передбачає, що кошти, які раніше планувалися на міжнародну фінансову допомогу, можуть бути переведені на фінансування однієї з програм національної безпеки США.

Наголошується, що USAID на даний момент працює більш ніж в 100 країнах, в тому числі і в Україні. У проекті бюджету пропонується скоротити фінансування українських програм до 177 млн доларів з більш ніж 570 млн доларів, які планувалися раніше. Таким чином скорочення може скласти 68,8%.

Крім того, повідомляється, що плани зі скорочення фінансування зовсім не означають, що Конгрес погодитися з ними і затвердить своїм голосуванням. Плани щодо можливого скорочення фінансування для України прокоментував Вільям Тейлор (колишній посол США в Україні).

«Однією з головних тем і цілей політики США в Україні впродовж багатьох років було заохочувати їх (в Україну – ред.) рухатися в напрямку європейських инстутуций», - сказав дипломат. «Це в інтересах США, щоб вони не рухалися у напрямку російських інституцій», - зазначив Тейлор.