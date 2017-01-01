Стала відома дата наступного бою Олександра Тесленка

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Український супертяж вийде на ринг 30 червня в Онтаріо

24-річний перспективний український суперважкоатлет Олександр Тесленко визначився з датою свого наступного бою. Десятий професійний поєдинок Тесленко проведе 30 червня в канадській провінції Онтаріо, повідомляє boxing-mma. Ім'я суперника Олександра поки не називається.

Нагадаємо, що Тесленко народився в Чернівцях і на аматорському ринзі представляв Україну. Потім переїхав до Канади, де зараз живе і тренується. Однак на ринг виходить під українським прапором.

Тесленко в професіоналах провів вже 9 боїв і всі виграв, 7 з них – нокаутом.

Джерело: segodnya.ua