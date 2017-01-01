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    Стала відома дата розгляду мовного закону Колесніченка-Ківалова

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    Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов
    Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов

    Засідання КСУ призначено на 7 лютого о 12:00

    Конституційний суд України 7 лютого продовжить розгляд справи щодо конституційності так званого мовного закону Колесніченка-Ківалова. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

    «Продовження розгляду справи за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» (закрита частина пленарного засідання)», - йдеться у повідомленні.

    Початок засідання заплановано на 12:00.

    Як відомо, у грудні Конституційний суд України повідомив, що перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення й ухвалення рішення у цій справі.

    Верховна Рада України проголосувала за скасування мовного закону ще 23 лютого 2014 року, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон далі чинний.

    Раніше КСУ залучив як свідків Арсенія Яценюка та Андрія Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка.

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