Стала відома дата розгляду мовного закону Колесніченка-Ківалова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов

Засідання КСУ призначено на 7 лютого о 12:00

Конституційний суд України 7 лютого продовжить розгляд справи щодо конституційності так званого мовного закону Колесніченка-Ківалова. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

«Продовження розгляду справи за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» (закрита частина пленарного засідання)», - йдеться у повідомленні.

Початок засідання заплановано на 12:00.

Як відомо, у грудні Конституційний суд України повідомив, що перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення й ухвалення рішення у цій справі.

Верховна Рада України проголосувала за скасування мовного закону ще 23 лютого 2014 року, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон далі чинний.

Раніше КСУ залучив як свідків Арсенія Яценюка та Андрія Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка.