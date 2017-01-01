Стали відомі імена артистів, які збираються в «ДНР» на святкування псевдореферендуму

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Святкування річниці «референдуму» в Донецьку, 2016 рік

Російський «десант» музикантів збирається в окупований Донецьк 11 травня

Стали відомі імена російських артистів, які поїдуть виступати в Донецьк 11 травня на так звану третю річницю незаконного референдуму. Як повідомляють сепаратистські ЗМІ, очікується виступ колективів «Міраж», «Рускій размєр» і «Челсі», а також виконавця Олександра Маршала.

«На національному спортивному комплексі «Олімпійський» в Донецьку 11 травня відбудеться концерт, присвячений до Дня Республіки. На сцені виступлять групи «Міраж», «Рускій размєр», «Челсі» та артист Олександр Маршал. Початок концерту планується в 19:00», - передає ресурс бойовиків, посилаючись на так звану прес-службу міністерства культури ДНР.

Крім цього, 9 травня в окупованому Донецьку заплановано виступ засновника рок-групи «Агата Крісті» Вадима Самойлова. Місце проведення концерту і точний час не вказані.

Нагадаємо, 11 травня 2014 року на підконтрольних територіях Донецької області пройшов незаконний референдум про «державну самостійності ДНР». Сепаратисти в Донецьку заявили, що в ході псевдореферендуму, за «державну самостійність» Донецької області висловилися майже 90% учасників голосування.

Українська влада, США, ЄС, ПАРЄ, ОБСЄ розцінили референдум як незаконний, Росія заявила про «повагу до підсумків референдуму».

Джерело: 112 Україна