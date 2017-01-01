Стали відомі подробиці нападу на охорону Лук’янівського СІЗО

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Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції

У Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО.

Про це Громадському повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

«Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження. Його вже вивели під конвоєм», — сказав він.

Також, за його словами, на місці працюють патрульні. Будівля СІЗО оточена для забезпечення правопорядку.

«Ми тут знаходимося біля години. Відтоді, як стало відомо (про сутички — ред.). Тут було очеплення території. З будівлі вийшла слідчо-оперативна група. Зараз вже всі роз’їхалися», — повідомив Громадському очевидець подій Олексій Сломченський.

Як передає кореспондент Громадського з місця подій, у СІЗО були також присутні начальник головного управління Міністерства внутрішніх справ у місті Києві Андрій Крищенко та начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.

О 23:40 з території Лук’янівського СІЗО виїхали два автозаки.