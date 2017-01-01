Стало відоме прізвище затриманого на хабарі у Львові помічника народного депутата

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Народний депутат Юрій Савчук

Затриманим у Львові під час отримання хабара у 140 тис. грн виявився 39-річний Петро Яремчук, помічник народного депутата від «Народного фронту» Юрія Савчука.

Раніше Яремчук працював помічником-консультантом нардепів з «Народного фронту» Павла Пинзеника і Віктора Романюка.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 січня, у Львові за підозрою у хабарництві затримали помічника народного депутата, який в обмін на 140 тис. грн обіцяв одному з львівських забудовників не перешкоджати у будівництві. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, який повідомив про це затримання, не назвав ні прізвища затриманого, ні прізвища народного депутата.

За якийсь час журналісти все ж з`ясували, що мова йде про 39-річного Петра Яремчука, помічника народного депутата від «Народного фронту» Юрія Савчука. Першим прізвище затриманого за підозрою у хабарництві оприлюднив львівський сайт «Форпост». Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили два незалежних джерела у «Народному фронті».

За даними апарату Верховної Ради, Петро Яремчук є одним із чотирьох помічників-консультантів Савчука, що працюють на постійній основі за трудовим договором. За словами одного з наших співрозмовників з «Народного фронту», Петро Яремчук офіційно працює помічником депутата Юрія Савчука лише з 26 грудня.

«Про це затримання я дізнався сьогодні вранці. Петро Яремчук був прийнятий за документами до мене помічником лише 26 грудня. Він ще не отримав від мене посвідчення помічника народного депутата. Хочу сказати, що перед законом всі рівні, тому цей чоловік, при доведенні його злочину, повинен бути покараним», - заявив 4 січня Юрій Савчук в ефірі телеканалу 112.

39-річний Петро Яремчук уже понад 10 років працює з народними депутатами. За даними сайту «Посіпаки», що відстежує діяльність помічників народних депутатів, Яремук був помічником щонайменше семи депутатів, починаючи з нардепа 4 скликання Володимира Зубанова (2002-2006 рр., Блок «За єдину Україну!». Пізніше Яремчук працював на нардепів з «Батьківщини» Михайла Павловського (4 скликання) і Василя Пазиняка (7 скликання). З усіма цими депутатами Яремчук співпрацював на громадських засадах, не отримуючи платні.

Проте найбільше Петро Яремчук відзначився співпрацею з депутатами чинного 8 скликання. Він послідовно працював помічником на громадських засадах екс-депутата від БПП (тепер позафракційного) Олега Мусія, а також помічником-консультантом на постійній платній основі нардепів з «Народного фронту» Павла Пинзеника і Віктора Романюка. З кінця 2016 року Яремчук офіційно працював помічником-консультантом нардепа з «Народного фронту» Юрія Савчука.

Нагадаємо, що, за даними слідчих, Петро Яремчук вимагав і отримав 140 тис. грн за те, що обіцяв не писати депутатські запити у правоохоронні органи, щоб перешкоджати будівництву багатоповерхівки у Львові. Наразі залишається невідомим, хто саме з львівських забудовників став жертвою вимагання хабара. За даними апарату ВР, Юрій Савчук протягом двох років своєї каденції надіслав лише один запит, що стосувався Волинської митниці.