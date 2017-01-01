Стало відомо, чому не демонтують герб СРСР на монументі «Батьківщина-мати»

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Монумент «Батьківщина-мати» у Києві

Мінкульт зокрема побоюється порушення законодавства через демонтаж гербу

Демонтаж гербу СРСР на монументі «Батьківщина-мати» може порушити чинне законодавство України про охорону культурної спадщини та про авторське право і суміжні права.

Про це УНН повідомили в Міністерстві культури у відповідь на інформаційний запит.

«З метою попередження порушення чинного законодавства питання демонтажу, а також заміни радянської символіки на щиті Монумента має опрацюватися з точки зору законодавства України про охорону культурної спадщини та про авторське право і суміжні права», - йдеться у відповіді Мінкульту.

Зазначається, що Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» встановлено заборону на використання та пропаганду символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, зокрема герба СРСР.

Водночас, дана заборона не поширюється на випадки використання такої символіки у творах мистецтва, створених до набрання чинності цього Закону.

При цьому, у Мінкульті зазначили, що скульптура «Батьківщина-мати» була створена наприкінці 70-х - початку 80-х років 20 століття, тобто до набрання чинності Закону, та перебуває під охороною держави.

Також у міністерстві повідомили, що монумент був занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 16 грудня 2016 року як пам’ятка науки і техніки місцевого значення.

Раніше у КМДА повідомляли, що дату демонтажу гербу СРСР на монументі «Батьківщина-мати» має визначити Мінкульт.