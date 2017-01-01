Стало відомо, хто скоїв теракт в Єрусалимі

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За кермом автомобіля сидів араб, який мав ізраїльське посвідчення особи

За кермом вантажівки, що наїхала на групу солдатів в Єрусалимі, був араб, який мав ізраїльське посвідчення особи. Про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко.

«За кермом автомобіля сидів араб, який мав ізраїльське посвідчення особи. Фактично це був великий Mercedes, який в’їхав у натовп військових, які виходили із автобуса. І орієнтовно 15 постраждалих і 4 загинуло на сьогоднішній день», — зауважив посол.

За його словами, серед 15 постраждалих одна особа перебуває у вкрай тяжкому стані, інші обійшлися травмами середньої тяжкості та легкими тілесними ушкодженнями. «Із тих, що загинули, всі військовослужбовці, троє дівчат і один хлопець орієнтовно 20 років», — розповів посол.

За його словами, поліція не сумнівається, що це був умисний наїзд. «Сумнівів (що це теракт — ред.) у поліції немає, тому що як тільки цей водій звернув на тротуар, то він прибавив газу і на великій швидкості влетів у натовп і фактично був зупинений тільки пострілами військових», — додав Надоленко.