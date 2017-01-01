Стало відомо, що Парубію та Гройсману дарують зарубіжні гості

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Парубій і Гройсман

Серед презентів - кошик з березової кори та указка для читання Тори

Усього за 2016 рік Парубій отримав 18 подарунків від зарубіжних політиків, громадських діячів, послів та іноземних делегацій. Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит «Українських Новин».

Серед іншого, в травні 2016 року президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунт подарував Парубію фірмову краватку «Рада Європи» бордового кольору, маршалок Сенату (верхня палата парламенту) Польщі Станіслав Карчевський - набір запонок і диск із композиціями польського композитора Фредеріка Шопена, а голова Сейму Литви Лорета Граужинене - вовняне кашне. Від президента Туреччини Тайіпа Ердогана як подарунок державі у листопаді 2016 року Парубій отримав цукорницю.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо презентував Парубію кошик із березової кори, посол Румунії в Україні Крістіан-Леон Цуркан і Маршалок Сенату Польщі Марек Кухчинский - книги-фотоальбоми. Також варто відзначити спікера Сейму Литви Віктораса Пранцкетиса, який вручив Парубію подарункове видання Конституції Литви та картину із зображенням будівлі литовського Сейму.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав 11 книг, 4 ручки, 4 тарілки, 4 вази, указку для читання Тори й шаблю як подарунки державі у квітні-грудні 2016 року.

Зокрема, серед подарунків, пір'яна ручка Waterman Hemisphere від Парламентської асамблеї Ради Європи, пір'яна ручка від міністра закордонних справ Польщі, ручка на підставці від спікера Кнесету Ізраїлю, набір (ручка й ручка-олівець) від президента Національної Ради Швейцарії, запонки із зображенням орла Lincoln Collection від делегації США, шабля від посла Саудівської Аравії в Україні, ріг (срібло, кістка) і келих на тарілці (срібло) від Всесвітнього єврейського конгресу, плакета із зображенням карти України від клубу «Газети Польської», плакета від наукового центру Високомобільних десантних військ Збройних сил, плакета-медаль від міжнародного холдингу Arcelor Mittal і плакета із зображенням від прем'єр-міністра Франції. Усі подарунки передані в Музей історії урядів України.