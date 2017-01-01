Стало відомо, скільки грошей можна буде ввезти в ЄС без декларації

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Ключові вимоги ідентичні для всіх країн ЄС

Максимальна сума, яку можна буде ввезти на безвізову територію ЄС, складе 10 тисяч євро на одну людину

Ключові вимоги ідентичні для всіх країн ЄС. Зокрема, у Франції Монетарним і фінансовим кодексом Франції (ст. L152-1) встановлено:

Фізичні особи, які ввозять на територію держави-члена ЄС або вивозять з неї грошові кошти, коштовності, цінні папери, інші цінності, у тому числі золото... на суму, що перевищує 10 000 євро, повинні належним чином це задекларувати.

Декларування не вважається здійсненим, якщо надана інформація є неправильною або неповною.

Крім того, не вважається задекларованою сума, що перевищує 50 000 євро, якщо до декларації не додані документи, що підтверджують походження зазначеної суми.

«Правило десяти тисяч» діє для всіх країн ЄС; тим не менш, в'їжджаючи на територію Євросоюзу, треба уточнювати процедуру перевезення готівки для конкретної країни.

Для тих, хто в'їжджає до Франції з родиною:

– якщо ви їдете самостійно, то одноосібно ви можете мати при собі, не декларуючи, суму, що не перевищує 10 000 євро;

– якщо ви подорожуєте з родиною, то везти, не декларуючи, можете не більше 10 000 євро на всю сім'ю (а не на кожного члена сім'ї!);

– якщо подорожуєте парою, то везти, не декларуючи, можете не більше 10 000 євро на двох, оскільки в даному випадку діє принцип спільності інтересів – «communauté d intérêts».

Джерело: Європейська правда