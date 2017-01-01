  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Стало відомо, у скільки обійдеться українцям великодній кошик

    • Сьогодні, 18:22
    • Розсилка
    Стало відомо, у скільки обійдеться українцям великодній кошик
    Стало відомо, у скільки обійдеться українцям великодній кошик

    У поточному році вартість великоднього кошику зросла на 27%, у порівнянні з 2016 роком, і в середньому складе 569 гривень.

    Про це повідомляє генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

    «40% вартості всієї корзини становили м’ясні вироби, а ще 22% – вино. В цілому великодній кошик подорожчав на 27%. У 2016 році він коштував 449 грн., а в 2017 – вже 569 грн», – написав Олексій Дорошенко.

    Він додав, що до списку продуктів великоднього кошика увійшли: 1 кг домашньої буженини та ковбаси, дві пляшки вина «Кагор» українського та молдовського виробництва, паска вагою 0,5 кг, 200 гр вершкового масла, російський сир – 500 гр, хрін 250 гр, сіль 1 кг, десять курячих яєць та пачка церковних свічок.

    Дорошенко зазначив, що вартість було пораховано за даними однієї з великих торговельних мереж, якої саме – не вказав.

    Як повідомлялось раніше, в асоціації визначили, що в середньому на приготування домашньої паски вагою 2,5 кг в 2017 році українцям потрібно буде витратити від 92 до 114 гривень.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ