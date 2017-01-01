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Стало відомо, у скільки обійдеться українцям великодній кошик

У поточному році вартість великоднього кошику зросла на 27%, у порівнянні з 2016 роком, і в середньому складе 569 гривень.

Про це повідомляє генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

«40% вартості всієї корзини становили м’ясні вироби, а ще 22% – вино. В цілому великодній кошик подорожчав на 27%. У 2016 році він коштував 449 грн., а в 2017 – вже 569 грн», – написав Олексій Дорошенко.

Він додав, що до списку продуктів великоднього кошика увійшли: 1 кг домашньої буженини та ковбаси, дві пляшки вина «Кагор» українського та молдовського виробництва, паска вагою 0,5 кг, 200 гр вершкового масла, російський сир – 500 гр, хрін 250 гр, сіль 1 кг, десять курячих яєць та пачка церковних свічок.

Дорошенко зазначив, що вартість було пораховано за даними однієї з великих торговельних мереж, якої саме – не вказав.

Як повідомлялось раніше, в асоціації визначили, що в середньому на приготування домашньої паски вагою 2,5 кг в 2017 році українцям потрібно буде витратити від 92 до 114 гривень.