

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станцію Попаснянського водоканалу відключать від електрики через борги

На 23 травня заплановано також відключення від електроенергії Лисичанськводоканал

Товариство «Луганське енергетичне об’єднання» має намір 23 травня відключити від електропостачання Західну фільтрувальну станцію (Лисичанськ) Попаснянського водоканалу, через яку постачається вода на непідконтрольні уряду України території Луганщини.

Про це повідомляє прес-служба ЛЕО.

Зазначається, що причиною відключення є борги у 142 мільйони гривень.

«Відключення повинно було статися ще тиждень тому — 15 травня, але тоді «Укренерго» позбавила змоги ЛЕО здійснити задумане, використовуючи сумнівні відмовки: то ЛЕО має узгодити відключення з Луганською облдержадміністрацією, то виникли проблеми з обладнанням, що не дає можливості відключити ЗФС», — відзначили в компанії.

За даними ЛЕО, на 23 травня заплановано також відключення від електроенергії Лисичанськводоканал, борг якого за електроенергію становить майже 130 млн грн.

Джерело: Інтерфакс-Україна