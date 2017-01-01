Ставленик Кремля в окупованому Криму жаліється, що половина підприємств збиткові

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Російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов

Аксьонов пропонує продати або здати в оренду збиткові підприємства

Половина державних унітарних підприємств (ДУП) окупованого Криму є збитковими. У зв'язку з цим російський глава Криму Сергій Аксьонов пропонує їх продати або здати в оренду, повідомляє прес-служба підконтрольного Кремлю кримського уряду.

На нараді голова контрольованого Москвою міністерства фінансів Криму Ірина Ківік розповіла, що «за планом 39 ДУПів повинні були отримати прибуток, сім – «вийти в нуль», 14 – від самого початку планували збиткову роботу».

«За підсумками першого кварталу прибутковими виявилися лише 20 підприємств, «в нуль» спрацювали 10, а 30 стали збитковими», – зазначили у прес-службі.

Ківік додала, що на двох збиткових підприємствах зарплата керівників перевищує 300 тисяч рублів, а штат збільшується.

Аксьонов запропонував здавати в оренду або продавати збиткові держпідприємства і доручив російській прокуратурі Криму провести перевірку на збиткових підприємствах, де спостерігається зростання чисельності працівників і високі зарплати керівників.

У Криму й Севастополі повідомляють про затримки у виплаті зарплат працівникам державних унітарних підприємств. У деяких випадках борги із зарплати обчислюються мільйонами рублів.

Джерело: Крим.Реалії