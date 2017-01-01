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    СТБ звільнить працівників, які випустили в ефір «Битву екстрасенсів» з терористами ЛДНР

    • Сьогодні, 05:59
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    Через бурю обурення телеканал прийняв рішення припинити показ програми «Битва екстрасенсів» та звільнити винних співробітників

    На телеканалі СТБ вчора, 15 січня ввечері вийшла в ефір російська версія проекту «Битва екстрасенсів», в якій брали участь «люди в камуфляжі», серед них були колишні і діючі російські військові. Один з них відкрито зізнався, що брав участь у бойових діях в Україні.

    Голова правління ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр - СТБ» Володимир Бородянський вибачився за появу програми в ефірі, назвавши це «неприпустимим з моральної точки зору».

    Про це він написав на сторінці у Facebook.

    «Росія і Україна, з вини Росії, ворогують, російські військові присутні на Донбасі, Росія анексувала Крим. Показ цієї програми з моральної точки зору неприпустимий. Мені соромно. Я приношу свої вибачення телеглядачам», - написав Бородянський.

    За його словами, були прийняті наступні рішення: припинити показ програми «Битва екстрасенсів», виробництва телеканалу ТНТ. Також, звільнити співробітників, які допустили вихід програми в ефір.

    Нагадаємо, обурення українців викликав показ на телеканалі СТБ російської версії проекту «Битва екстрасенсів», в якій брали участь «люди в камуфляжі», серед них були колишні і діючі російські військові. 

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