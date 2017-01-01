СТБ звільнить працівників, які випустили в ефір «Битву екстрасенсів» з терористами ЛДНР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через бурю обурення телеканал прийняв рішення припинити показ програми «Битва екстрасенсів» та звільнити винних співробітників

На телеканалі СТБ вчора, 15 січня ввечері вийшла в ефір російська версія проекту «Битва екстрасенсів», в якій брали участь «люди в камуфляжі», серед них були колишні і діючі російські військові. Один з них відкрито зізнався, що брав участь у бойових діях в Україні.

Голова правління ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр - СТБ» Володимир Бородянський вибачився за появу програми в ефірі, назвавши це «неприпустимим з моральної точки зору».

Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Росія і Україна, з вини Росії, ворогують, російські військові присутні на Донбасі, Росія анексувала Крим. Показ цієї програми з моральної точки зору неприпустимий. Мені соромно. Я приношу свої вибачення телеглядачам», - написав Бородянський.

За його словами, були прийняті наступні рішення: припинити показ програми «Битва екстрасенсів», виробництва телеканалу ТНТ. Також, звільнити співробітників, які допустили вихід програми в ефір.

Нагадаємо, обурення українців викликав показ на телеканалі СТБ російської версії проекту «Битва екстрасенсів», в якій брали участь «люди в камуфляжі», серед них були колишні і діючі російські військові.