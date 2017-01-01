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    Стець подав у відставку

    • Сьогодні, 17:15
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    Юрій Стець
    Юрій Стець

    За даними ЗМІ, Юрій Стець нині перебуває в лікарні

    31 травня міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.

    Про це «Детектору медіа» стало відомо з власних джерел у Міністерстві інформаційної політики.

    За даними ЗМІ, нині Юрій Стець перебуває в лікарні.

    Журналісти намагаються зв’язатися з паном Стецем, щоб отримати його коментар.

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    Нагадаємо, Юрія Стеця було призначено на посаду міністра інформаційної політики 2 грудня 2014 року постановою Верховної Ради «Про формування складу Кабінету міністрів України». До того часу посади такого міністра не існувало. Саме Міністерство інформаційної політики було створено за півтора місяця – постановою Кабінету міністрів України від 14 січня 2015 року.

    У грудні 2015 року міністр інформаційної політики Юрій Стець подав у відставку. Він заявив, що виконав свою місію та свою обіцянку через рік піти з посади. Через два місяці, у лютому 2016 року, він відкликав свою заяву про відставку.

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