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Юрій Стець

За даними ЗМІ, Юрій Стець нині перебуває в лікарні

31 травня міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.

Про це «Детектору медіа» стало відомо з власних джерел у Міністерстві інформаційної політики.

За даними ЗМІ, нині Юрій Стець перебуває в лікарні.

Журналісти намагаються зв’язатися з паном Стецем, щоб отримати його коментар.

Нагадаємо, Юрія Стеця було призначено на посаду міністра інформаційної політики 2 грудня 2014 року постановою Верховної Ради «Про формування складу Кабінету міністрів України». До того часу посади такого міністра не існувало. Саме Міністерство інформаційної політики було створено за півтора місяця – постановою Кабінету міністрів України від 14 січня 2015 року.

У грудні 2015 року міністр інформаційної політики Юрій Стець подав у відставку. Він заявив, що виконав свою місію та свою обіцянку через рік піти з посади. Через два місяці, у лютому 2016 року, він відкликав свою заяву про відставку.