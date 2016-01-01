Столичні чиновники не можуть пояснити, куди зникають безкоштовні ліки, куплені за державний кошт

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Ще в червні КМДА отримала запит з проханням висвітлити тему забезпечення безкоштовними ліками медзакладів Києва, але досі мовчить

Столична влада не може пояснити, чому закуплені міжнародними організаціями за державний кошт ліки не надходять до лікарень у столиці. Відповідь на запит від керівництва Київської державної адміністрації «Главком» чекає вже шість місяців. Про це йдеться у матеріалі «Куди зникають безкоштовні ліки та мільярди, виділені на них».

Крім того, «Главком» не дочекався інформації про процедуру закупівлі ліків у КМДА і наскільки це задовольняє реальні потреби хворих, а також чому безкоштовні ліки не надають пацієнтам.

За словами в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, державні закупівлі задовольняють потреби українців приблизно на 50%, та чи доходять до українців усі ці препарати?

«У проекті бюджету на 2017 рік передбачено 5,9 млрд грн. Державні закупівлі задовольняють потреби хворих на 40–45%, але ідея в тому, що буде зекономлено гроші і ми зможемо докупити додаткові обсяги ліків», – повідомила у інтерв’ю «Главкому» Уляна Супрун. За її даними, у 2017 році закупівлі здійснюватимуть за тими ж програмами, що й раніше (їх 37).

Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2017 рік, витратна частина якого – понад 38 млрд грн. На охорону здоров’я в бюджеті міста передбачено майже 7,6 млрд грн.

Деталі читайте у матеріалі «Главкома»: «Куди зникають безкоштовні ліки та мільярди, виділені на них»