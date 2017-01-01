Столичного оперуповноваженого відсторонили з посади за «кришування» сутенерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За діяльність забороненого «промислу» поліцейський і його спільники отримали 140 тис. грн.

Печерський районний суд Києва на два місяці відсторонив оперуповноваженого столичного УБЗПТЛ ГУ Нацполіції, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди від осіб, які займаються сутенерством.

Про це зазначено в ухвалі суду від 3 лютого.

Правоохоронець, який працює в «органах» з травня 2016 року, вступив у змову ще з двома особами, які систематично вимагали і одержували кошти від осіб, які займаються сутенерством та втягненням осіб у зайняття проституцією за невжиття заходів щодо виявлення та припинення кримінальних правопорушень по «розпусних статтях» (302, 303 КК України).

Слідство з’ясувало, що 6 грудня 2016 року на банківську картку вимагачів сутенери перерахували 130 тис. грн.. Ще 11 тисяч 500 гривень безпосередньо в руки отримав правоохоронець.

7 грудня оперуповноваженому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»). Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.