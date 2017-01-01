Столицю вночі накрило дивним туманом. Кияни скаржаться на сморід в місті

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Очевидці припускають, що це може бути пов'язано з торфовищами або сміттєспалювальним заводом

Київ накрило димом, містяни припускають, що це якось пов’язано зі сміттєспалювальним заводом.

В соцмережах кияни підтверджують наявність диму і неприємного запаху на лівому березі, в центрі, Голосіївському районі, Борщагівці, Нивках, Оболоні і навіть за містом біля Вишневого, Василькова і Глевахи.

При цьому користувачі соцмереж здебільшого відкидають думку, що причиною диму і смороду можуть бути палаючі торфовища і схиляються до думки, що горить сміття.

Дуже активно скаржаться на сморід та дим мешканці Осокорків, Позняків та Харківського масиву.

Наразі представники столичної влади поки не прокоментували дивний київський туман, який викликав занепокоїння мешканців міста.