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    Столтенберг запевнив, що НАТО продовжить надавати підтримку Україні

    • Вчора, 23:59
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    НАТО продовжуватиме зміцнювати партнерство з Україною

    НАТО продовжить надавати практичну та політичну підтримку Україні.

    Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі.

    «Що стосується України, було чітко сказано багатьма членами НАТО, і альянс виступає в підтримку того, що ми будемо продовжувати зміцнювати наше партнерство з Україною, надавати практичну та політичну підтримку», — сказав він.

    Також Столтенберг зазначив, що члени альянсу також висловилися на підтримку тим зусиллям, які приведуть до виконання мінських угод, особливо в тому, що стосується забезпечення доступу для міжнародних спостерігачів.

    НАТО
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