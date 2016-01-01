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    Страшна смерть у Києві: електричка розірвала навпіл росіянина

    • Вчора, 19:33
    • Розсилка

    Чоловіка, який перебігав колію, від удару протягнуло декілька метрів і розірвало навпіл

    У Києві міська електричка, яка рухалася з вокзалу у бік Дарниці, збила насмерть людину.

    Трагедія сталася на північній колії центрального залізничного вокзалу у Києві, передають «Вартові Еспресо».

    Чоловіка, який перебігав колію, від удару протягнуло декілька метрів і розірвало навпіл.

    Потерпілий 1942 року народження. У чоловіка знайшли паспорт громадянина Росії та закордонний паспорт РФ.

    Рух потягів на цьому напрямку не було зупинено.

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    Страшна смерть у Києві: електричка розірвала навпіл росіянина
    Страшна смерть у Києві: електричка розірвала навпіл росіянина
    Страшна смерть у Києві: електричка розірвала навпіл росіянина
    Страшна смерть у Києві: електричка розірвала навпіл росіянина
    Страшна смерть у Києві: електричка розірвала навпіл росіянина
    Страшна смерть у Києві: електричка розірвала навпіл росіянина

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