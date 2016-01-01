Страшна смерть у Києві: електричка розірвала навпіл росіянина
- Вчора, 19:33
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Розсилка
Чоловіка, який перебігав колію, від удару протягнуло декілька метрів і розірвало навпіл
У Києві міська електричка, яка рухалася з вокзалу у бік Дарниці, збила насмерть людину.
Трагедія сталася на північній колії центрального залізничного вокзалу у Києві, передають «Вартові Еспресо».
Чоловіка, який перебігав колію, від удару протягнуло декілька метрів і розірвало навпіл.
Потерпілий 1942 року народження. У чоловіка знайшли паспорт громадянина Росії та закордонний паспорт РФ.
Рух потягів на цьому напрямку не було зупинено.