Страшна смерть у Києві: електричка розірвала навпіл росіянина

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Чоловіка, який перебігав колію, від удару протягнуло декілька метрів і розірвало навпіл

У Києві міська електричка, яка рухалася з вокзалу у бік Дарниці, збила насмерть людину.

Трагедія сталася на північній колії центрального залізничного вокзалу у Києві, передають «Вартові Еспресо».

Чоловіка, який перебігав колію, від удару протягнуло декілька метрів і розірвало навпіл.

Потерпілий 1942 року народження. У чоловіка знайшли паспорт громадянина Росії та закордонний паспорт РФ.

Рух потягів на цьому напрямку не було зупинено.