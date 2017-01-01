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    Страшна статистика: з початку року на пожежах в Україні загинули понад 800 людей

    • Сьогодні, 09:21
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    Ліквідація пожежі у приватному будинку
    Ліквідація пожежі у приватному будинку

    Основними причинами виникнення загорань є власна недбалість громадян та нехтування правилами пожежної безпеки

    Минулої доби в Україні виникло 129 пожеж, на яких загинуло 5 осіб та ще 3 постраждало. Про це повідомляє пре-служба ДСНС.

    За даними служби, від початку року показник загибелі сягає вже 819, а травмованих - 602.

    «Здебільшого, основними причинами виникнення загорань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість громадян та нехтування правилами пожежної безпеки. Паління у ліжку, перевантаження або несправність електромережі та побутових приладів часто призводять до пожеж у помешканнях», - повідомляють рятувальники.

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки:

    • не паліть у ліжку;
    • слідкуйте за станом та справністю електромережі;
    • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;
    • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності

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      З початку року на пожежах в Україні загинули понад 800 людей
      З початку року на пожежах в Україні загинули понад 800 людей
      З початку року на пожежах в Україні загинули понад 800 людей
      З початку року на пожежах в Україні загинули понад 800 людей

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