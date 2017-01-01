З початку року на пожежах в Україні загинули понад 800 людей

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Ліквідація пожежі у приватному будинку

Основними причинами виникнення загорань є власна недбалість громадян та нехтування правилами пожежної безпеки

Минулої доби в Україні виникло 129 пожеж, на яких загинуло 5 осіб та ще 3 постраждало. Про це повідомляє пре-служба ДСНС.

За даними служби, від початку року показник загибелі сягає вже 819, а травмованих - 602.

«Здебільшого, основними причинами виникнення загорань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість громадян та нехтування правилами пожежної безпеки. Паління у ліжку, перевантаження або несправність електромережі та побутових приладів часто призводять до пожеж у помешканнях», - повідомляють рятувальники.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки: