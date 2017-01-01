Стрілянина у нічному клубі Одеси: двоє поранених госпіталізовані
- Вчора, 23:46
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30-річного місцевого мешканця, що стріляв, було затриманоУ нічному клубі Одеси, внаслідок пострілу одного з відвідувачів закладу, дістали поранень та були госпіталізовані двоє осіб.
Про це повідомляє головне управління Національної поліції України в Одеській області.
«Під час конфлікту, що стався між трьома відвідувачами закладу, один із його учасників спровокував бійку та вистрелив одному з відвідувачів клубу у грудну клітину», — йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, одному з потерпілих діагностували непроникаюче поранення грудної клітини та пошкодження гомілковостопного суглобу, а іншому — закриту черепно-мозкову травму.
Також повідомляється, що 30-річного місцевого мешканця, що стріляв, було затримано.