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    Стрілянина у нічному клубі Одеси: двоє поранених госпіталізовані

    • Вчора, 23:46
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    30-річного місцевого мешканця, що стріляв, було затримано

    У нічному клубі Одеси, внаслідок пострілу одного з відвідувачів закладу, дістали поранень та були госпіталізовані двоє осіб.

    Про це повідомляє головне управління Національної поліції України в Одеській області.

    «Під час конфлікту, що стався між трьома відвідувачами закладу, один із його учасників спровокував бійку та вистрелив одному з відвідувачів клубу у грудну клітину», — йдеться у повідомленні.

    Згідно з повідомленням, одному з потерпілих діагностували непроникаюче поранення грудної клітини та пошкодження гомілковостопного суглобу, а іншому — закриту черепно-мозкову травму.

    Також повідомляється, що 30-річного місцевого мешканця, що стріляв, було затримано.

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