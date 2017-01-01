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    Стрілянина у Княжичах: Луценко розповів про покарання для керівництва операції

    • Вчора, 23:45
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    Луценко заявив, що керівники операції в Княжичах будуть звинувачені в дуже тяжких злочинах

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що безпосередні керівники поліцейської операції в Княжичах Київської області, в результаті якої загинули п'ять правоохоронців, будуть звинувачені в тяжких злочинах, які не передбачають умовний термін.

    Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.

    «Ключове питання, що стало сигналом для стрільби. Експертиза встановила, що першим вистрілив один з працівників поліції охорони Київської області, який стояв за кам'яним парканом і вистрілив вгору. Є різні версії, або він почув, що під'їжджав КОРД, і він дав знати, або злякався психологічно, але цей постріл став спусковим гачком подальшої перестрілки», — заявив Луценко.

    Генпрокурор зазначив, що це справа характеризує «структурний хаос в поліції», в розслідуванні цієї справи зараз завершуються складні експертизи.

    «Знаю точно, що керівництво цієї операції безпосередньо на місці буде звинувачено у важких, особливо тяжких злочинах, які не передбачають умовний», — сказав Луценко.

    Він підкреслив, що може гарантувати, що справи підуть в суд, але не може гарантувати, що суд винесе обвинувальний вирок.

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