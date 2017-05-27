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    Створений командою з КПІ супутник вийшов на орбіту і подав перший сигнал

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    <span>Український наносупутник</span>
    Український наносупутник

    Наносупутник київських політехніків був запущений у космос разом з ще 27 супутниками

    У п’ятницю, 26 травня, о 23.30 команда КПІ ім. Сікорського встановила радіозв'язок і розпочала налагодження окремих підсистем наносупутника власного виробництва PolyITAN-2.


    Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти.

    Зазначається, що він вийшов на власну навколоземну орбіту з Міжнародної космічної станції (МКС), куди його 18 квітня з мису Канаверал, штат Флорида, США, доставила ракета ATLAS-5.

    Апарат було створено в межах міжнародного проекту QB50 під координацією Інституту гідродинаміки фон Кармана (Бельгія).

    Головне завдання проекту, який розпочато в рамках програми Єврокомісії FP7 у 2012 році, — дослідження змін клімату.

    Як повідомляється на сайті університету, наносупутник київських політехніків був запущений у космос разом з ще 27 супутниками, створеними в університетах 19 країн.

    Це вже другий наносупутник, створений командою з КПІ ім. Ігоря Сікорського для зазначеного проекту. У 2014 році було створено та виведено на навколоземну орбіту наносупутник PolyITAN-1. Третій рік цей космічний апарат продовжує успішно працювати на навколоземній орбіті і регулярно передає дані в центр управління польотом КПІ. Отримана інформація є важливою для подальшого виконання міжнародного проекту.

    Цей інноваційний проект став можливим завдяки інвестиційній підтримці компанії Боїнг та венчурних фондів ім. академіка Михалевича та Костянтина Калініна.

    США Бельгія космос
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