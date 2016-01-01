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Суд арештував 650 гектарів по справі «Кернеса-Добкіна»

20 грудня суд задовольнив клопотання Генпрокуратури про арешт 650 гектарів землі у Харкові у рамках розслідування справи проти чиновників Харківської міської ради.

Нагадаємо, що ГПУ підозрює колишніх посадових осіб Харківської міської ради у незаконному відчуженні земельних ділянок загальною площею понад 650 га вартістю більше 4 млрд. грн. Мовляв, це відбулось усупереч вимогам Земельного кодексу та іншим законам, шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів засновниками та учасниками у яких являлись особи з близького оточення харківських чиновників.

У вересні Генпрокуратура та МВС нагрянули з обшуками до Харківській міськраді та готелю «Національ», в якому проживає мер Харкова Геннадій Кернес. Зайшли вони і до помешкання давнього соратника Кернеса колишнього мера обласного центру і губернатора Харківщини, а нині нардепа Михайла Добкіна, але ніяких дій там провести не змогли, бо Добкін захищений недоторканістю. Проте і Добкін, і Кернес добровільно передали необхідні документи.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, вони відбувались у зв'язку з кримінальною справою відносно організації схеми з розкрадання 654 гектарів землі Харкова на суму 4 млрд. грн. В організації цієї схеми підозрюють керівництво міста. За даними слідства, злочини здійснювались в період з 2008 по 2014 рр., коли містом керували почергово Добкін та Кернес.

Сам Кернес, звісно, заявив про політичні переслідування, не забувши згадати свого давнього недруга, нині главу МВС, Арсена Авакова: «Чому саме зараз з’явилася судова санкція – думаю, напевно, чогось вичікували, бо, як я розумію, можна було у будь-який час після революції висунути мені будь-які обвинувачення в злочині проти народу. Ця справа політична… Якщо ми пройдемося по правовому полю, то землю виділяє виключно міська рада, не міський голова, не секретар міської ради, не директор юридичного департаменту, а землю виділяє виключно міська рада колегіально».

У квітні 2015-го кримінальне провадження відкрили підлеглі міністра МВС Арсена Авакова за фактами зловживання владою чиновниками Харківської міськради та управління Держземагентства міста. Сьогодні були названі імена кількох причетних: компанію Добкіну та Кернесу склали керівник юрдепартаменту міськради Володимир Коваленко, головний архітектор міста Сергій Чечельницький і колишній керівник харківського управління Держкомзему Юрій Санін.

У очільника міліції є давні рахунки з обома колишніми очільниками Харкова – як відомо, під час президентства Віктора Януковича Аваков не без їх участі зазнав політичних переслідувань, втратив майже весь бізнес в Україні та кілька років жив за кордоном.

Звісно, цей факт не применшує масштаби зловживань, що потрапили у поле зору слідчих. Адже, відповідно до розслідування, під час керівництва містом Добкіним та Кернесом на користь сотні обслуговуючих, житлових та гаражних кооперативів відбулось незаконне відчуження земельних ділянок з комунальної власності міста загальною площею більше 650 га. Вже підраховано, що інтересам держави нанесено збитків на 4,3 млрд. гривень. Відчуження землі відбувалось протягом 2007 -2014 рр. Приблизно половину рішень про незаконне відчуження земельних ділянок Харківська міська рада прийняла під час керівництвом містом Кернесом, інша – Добкіним. Найбільшу площу – 236 гектарів – було відчужено у 2010 році.

Схему виведення землі, що була заснована у Харкові, та ґрунтувалася на створенні фіктивних кооперативів, яким безкоштовно виділялись ділянки, ноу-хау не назвеш. У 2006 – 2007 році ці методи вже активно впроваджувалися у столиці «молодою командою Черновецького». Вони полягали ось в чому. На підставі діючого на той момент Житлового кодексу часів СРСР під новостворений «кооператив» безкоштовно видавалась ділянка під будівництво. При цьому вимоги кодексу не дотримувались. Кількість членів цих кооперативів була меншою, ніж потрібно, а самі учасники не потребували поліпшення житлових умов, як це має бути.

Засновниками кількох кооперативів були одні й ті самі люди, які після отримання землі переписувалися на інших осіб. Один із таких кооперативів – ОК «ЖБК «Тріумф». Саме на землях цієї організації розташовані земля та маєток Михайла Добкіна. Резиденція являє собою будинок загальною площею в 1100 кв.м., флігель у 130 кв.м. і винний льох площею майже 200 кв.м.

1,5 гектара, що оточують цей будинок, харківська міськрада передала «Тріумфу» 7 років тому «для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови на провулку Тульському». Лише нормативна грошова оцінка ділянки склала майже 8,5 млн гривень. У 2015 році місцева прокуратура кілька разів намагалась повернути громаді місця цей актив, але щоразу харківські суди відмовляли у задоволенні позову. Проте, у січні цього року Вищий господарський суд скасував рішення місцевих господарських судів, зазначивши «передчасність висновків попередніх інстанцій, зроблених з неповним з'ясуванням обставин справи» та відправив справу на повторний розгляд.