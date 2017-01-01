Суд арештував майно організації, яку очолює Вітренко: підозрюють у посяганні на цілісність України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Вітренко

За версією слідства, Росія за 2 млн. грн. підкупила громадську організацію

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Всеукраїнської громадянської жіночої організації «Дар життя». Серед арештованого: агітаційні матеріали, палатки, спальні мішки та листівки з написами «Громадська приймальня народних депутатів України від ВО «Батьківщина».

Про це свідчить ухвала суду від 23 січня.

Служба безпеки України здійснює досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 110 КК України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»).

В квітні 2014 року службові особи «Дар життя», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які перебували на території Російської Федерації, переслідуючи мету зміни меж території України, уклали із посадовими особами «Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном» (Російська Федерація, м. Москва, вул. Арбат, 55/32) договір про надання грошових коштів в розмірі 8 млн. російських рублів (еквівалент майже 2 млн. гривень), які наприкінці квітня 2014 року надійшли на рахунок ВГЖО, відкритий в ПАТ «Укрінбанк».

В подальшому, після отримання на території України вказаних грошових коштів, вони мали бути використані для ведення пропагандистської роботи з дискредитації діючої влади, провокації збройних конфліктів між різними верствами населення України, розпалювання національної ворожнечі, інформаційної підтримки проведення в східних регіонах України в супереч положення Конституції України так званих «референдумів» щодо приєднання адміністративно - територіальних одиниць України до Російської Федерації.

Також, невстановленими особами вчиняються, дії направлені на забезпечення заходів, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі, шляхом матеріального забезпечення протестних заходів у центральній частині Києва.

За даними відкритих реєстрів, Всеукраїнська громадянська жіноча організація «Дар життя» зареєстрована 2000 року у Києві. Її незмінним керівником залишається Наталія Вітренко, лідер Прогресивної Соціалістичної Партії України.

Наталія Вітренко є одним з найбільш проросійських політиків України. Політичні погляди та програма Вітренко характерні антизахідною позицією — вона виступає проти вступу до НАТО та інтеграції України в деяких міжнародних організаціях, і натомість підтримує міждержавний союз з Росією та Білоруссю.

Як повідомляв «Главком», наприкінці 2016 року Служба безпеки виявила своєрідний схрон під час опрацювання так званого плану «Шатун». У підвалі Центру культури та мистецтв профспілок України (більш відомому як Жовтневий палац) контррозвідники знайшли понад 700 спальників, десятки наметів, вогнегасників, скрині з прапорами, портативні електростанції, імпровізовані «буржуйки» та решту революційного інвентарю.

Одразу після вилучення майна заступник голови фракції «Батьківщини» (партії Юлії Тимошенко) у Київській облраді Олег Кищук заявив, що ці речі мали бути передані до зони АТО для допомоги воїнам.

Проте згодом з'ясувалося, що клопотання про вилучення майна у громадської організації бютівців відбулось у рамках розслідування проти організації «Дар життя» Наталії Вітренко.