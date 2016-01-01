Суд арештував майно завгоспа Генпрокуратури за хабар у $5 тис.

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Хабар

Аполлінарія Нагалевського підозрюють у наданні хабара за вплив на результати позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ГПУ

Суд арештував будинок та землю заступника начальника відділу експлуатації будинків, споруд та соцзабезпечення Генпрокуратури України Аполлінарія Нагалевського, якого підозрюють у наданні хабара за вплив на результати позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ГПУ. Про це свідчить ухвала Солом`янського районного суду м. Києва від 15 грудня.

Національне антикорупційне бюро України, розслідуючи кримінальне провадження №42016000000000282 від січня 2016 р., встановило, що у грудні 2015 р. посадові особи ГПУ розтратили 1,8 млн грн бюджетних коштів, перерахувавши їх трьом фірмам – ТОВ «Арматех Буд», ТОВ «Будконсалт Плюс» та ТОВ «Укрінжинірінг Він» – за невиконані і непоставлені роботи та послуги.

У листопаді 2016 року суд за клопотанням НАБУ надав Державній аудиторській службі України дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Генпрокуратури у грудні 2015-січні 2016 років відносно додержання законодавства під час державних закупівель у «Арматех Буд», «Укрінжинірінг Він» та «Будконсалт Плюс».

Як встановили детективи НАБУ, Нагалевський розумів, що результати ревізії можуть мати для нього негативні юридичні наслідки, оскільки держзакупівлі були проведені з чисельними порушеннями.

Заступник відділу ГПУ звернувся до знайомого завідувача сектору контролю з питань боротьби з корупцією Рахункової палати України Сергія Сорочинського з пропозицією вплинути на в.о. першого заступника Державної аудиторської служби Станіслава Косінова, який контролював ревізію у ГПУ. Нагалевський запропонував Сорочинському неправомірну вигоду за те, щоб той посприяв у складанні актів ревізії без відображення порушень, допущених Нагалевським.

У грудні Нагалевський надав Сорочинському хабар у розмірі $5 тис. Після цього працівник Генпрокуратури знову зустрівся з завідувачем сектору Рахункової палати Сорочинським, і попросив повернути $5 тис., оскільки не помітив змін у діяльності ревізорів, і був не впевнений, що Сорочинський йому допоможе. Крім того, завідувач відділу ГПУ заявив, що знайшов інших осіб, які зможуть вплинути на результати ревізії.

Нагалевського було затримано, коли Сорочинський повернув йому $5 тис.

Детективи НАБУ звернулися до суду з клопотанням арештувати будинок площею 353 кв м, та 0,1 га землі під ним у Деснянському районі Києва, які спільно належать Нагалевському та його дружині Оксані Нагалевській. Суд клопотання задовольнив.

Згідно з декларацією за 2013 рік Аполлінарій Нагалевський, який на той час був начальником відділу експлуатації будинків, споруд та соцзабезпечення ГПУ, отримав 175 тис грн. зарплатні, 42 тисячі склали інші види доходів. Крім того, він володів арештованими у грудні будинком та ділянкою, мав авто «Nissan X-TRAIL». У відкритих джерелах відсутні декларації Нагалевскього після 2013 року.

Син Аполлінарія Нагалевського Богдан теж працює в Генпрокуратурі України.

Джерело: Наші гроші