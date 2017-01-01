Суд арештував незавершену 17-поверхівку в охоронній зоні Лаври

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Проект будівництва 17 поверхового будинку на вулиці Лейпцизька, 13. Фото ЛУН.ua

Квартири у цьому будинку продаються від 40 тис. грн. за кв.м

Печерський райсуд Києва арештував об'єкт нерухомого майна (незавершене будівництво 17-ти поверхового житлового будинку), що знаходиться на вул. Лейпциська, 13 у Києві.

Як стало відомо «Главкому», про це свідчить ухвала суду 23 травня.

Із матеріалів досудового розслідування випливає, що столична поліція здійснює розслідування за ознаками ч. 2 ст. 366 КК України («Декларування недостовірної інформації»).

Як з’ясувалося, департамент містобудування та архітектури всупереч чинному Генеральному плану міста Києва та проекту планування його приміської зони у жовтні 2014 року видав містобудівні умови та обмеження земельної ділянки. У Генеральному плані зазначено, що гранично допустима висотність забудови в центральній частині міста - 27 метрів (8-9 поверхів житлового будинку), однак в містобудівних умовах та обмеженнях зазначено: висотність забудови на вул. Лейпциська, 13 становить 17 поверхів.

При цьому, Міністерство культури України не видавало будь-яких погоджень історико-містобудівних обгрунтувань та проектної документації для цього об'єкта будівництва.

Дані з Публічної кадастрової карти

Крім того, за даними департаменту земельних ресурсів КМДА м. Києва, земельна ділянка площею 0,45 га на вулиці Лейпцизькій, 13 (кадастровий номер 8000000000:82:185:0104) потрапляє в межі дії встановленої рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 24/889 тимчасової заборони (мораторію) на будівництво та продаж земельних ділянок для містобудівних потреб (нове будівництво) і потраляє в межі охоронної (буферної) зони об'єкта № 527 ЮНЕСКО (Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра).

За даними сайту нерухомості ЛУН.ua, забудовником виступає Київміськбуд. Середня вартість квартир становить 39,1 тис. грн за кв.м. Про переваги незавершеної висотки ріелтори говорять таке: будинок бізнес-класу з мальовничими ландшафтами і чудовими краєвидами з вікон на Печерську лавру і Дніпро.

За відомостями реєстру нерухомості, земельна ділянка під будинком належить столичній ТОВ «Мрія Плюс». Журналісти програми Наші гроші у березні 2016 року повідомляли, що засновниками фірми була мати кандидата в мери Києва Сергія Думчева та Інна Журба. Остання пов’язана з бізнесменом Сергієм Шаховом, який організовував виборчу кампанію Петра Порошенка у Луганську.

Після виходу розслідування відбулися зміни у засновниках ТОВ «Мрія Плюс». За даними аналітичної системи Youcontrol, наприкінці травня 2016 року Валентина Думчева вийшла з числа засновників, а її місце зайняв Леонід Хоменко. Раніше пан Хоменко входив до наглядової ради ПАО КБ «Преміум» - банку, головою Наглядової ради якого був Сергій Думчев.