Суд арештував майно Януковича: «Хонку», унітази та портрет «Люба Полежай»

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Під арештом опинилося елітне майно чотириповерхового будинку, в якому мешкав екс-президент

Печерський райсуд Києва арештував майно житлового будинку «Хонка», розміщеного у резиденції «Межигір’ї», де мешкав колишній президент Віктор Янукович.

Про це «Главкому» стало відомо з ухвали, що оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень 31 березня.

Серед речей, здебільшого, предмети сантехніки, побутова техніка, меблі (вбудований льодогенератор Brema, декор солом'яний «Домовеня», рояль цифровий білий Roland, раковина Villeroy&Boch, крісло масажне Inada, торшер Laudarte, душова система кольору золота «Gessi»), а також подарунки (статуетка три дівчини з шаром (від Ківалова) пара голубів керамічних Rosenthail Group, портрет коханки екс-президента «Люба Полежай»), - загалом, понад 100 одиниць.

Таким чином, суд заборонив службовим особам ТОВ «Танталіт» та Віктору Януковичу або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном «Хонки».

Нагадаємо, що у березні 2014 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах – комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір’я» с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс; здійснення фінансових операцій з майном, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження такого майна; одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

У рамках кримінального провадження повідомлено підозру екс-президенту Віктору Януковичу, колишньому засновнику та директору ТОВ «Танталіт» Павлу Литовченку.

Досудовим розслідуванням з’ясовано, що у 2007 році із користування комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами вилучено 94 об’єкти нерухомості державної власності, розташованих на території урочища «Межигір’я». Майно передано Міністерству охорони навколишнього природного середовища, а потім до статутного фонду НАК «Надра України». У свою чергу, голова правління НАК «Надра України» уклав договір міни, за яким відчужив нерухомість в урочищі «Межигір’я» ТОВ «Медінвесттрейд», яке у тому ж 2007 році продало це майно ТОВ «Танталіт».

У 2010-2013 років «Танталітом» збудовано «Центр відпочинку та здоров’я»- так звану резиденцію «Межигір’я», з яких вартість тільки 123 нерухомих об’єктів, станом на 2012 рік, оцінюється у майже 896 млн. грн. До березня 2014 року «Танталіт» безкоштовно забезпечував життєдіяльність колишнього президента України та його родини.

У вересні 2013 р. номінальним власником «Танталіту» став Сергій Клюєв, який повідомив, що придбав компанію в екс-нардепа від Партії регіонів Ігоря Гуменюка.