Суд дозволив ГПУ розпочати заочне розслідування щодо Шепелєва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шепелєва звинувачують у замаху на вбивство і розкраданні банківських коштів банку «Родовід» в особливо великих розмірах

Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі розпочати спеціальне (заочне) досудове розслідування проти колишнього депутата Верховної Ради Олександра Шепелєва. Про це йдеться в ухвалі суду від 16 грудня, яка опублікованав Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Шепелєва звинувачують у замаху на вбивство і розкраданні банківських коштів банку «Родовід» в особливо великих розмірах, а його дружину – у фінансовому злочині. Він заперечував свою вину і називав звинувачення, висунені за часів влади президента Віктора Януковича, політично мотивованими.

За даними Генпрокуратури України, Шепелєва затримали у липні 2013 року в Будапешті. У березні 2014 року його екстрадували з Угорщини в Україну.

У червні 2014 року Олександр Шепелєв утік із-під варти під час перебування в лікарні швидкої допомоги разом із одним із охоронців; через це звільнили начальника слідчого ізолятора і начальника медчастини СІЗО, які мали відповідати за нього, також усунули від виконання обов’язків і керівника Державної пенітенціарної служби. У липні 2014 року його оголосили в розшук.

У березні 2015 року російські силовики затримали Шепелєва на території Московської області. Згодом у Генпрокуратурі заявляли, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Шепелєва для притягнення до кримінальної відповідальності на території України. Про причини відмови не повідомили.

Олександр Шепелєв двічі обирався до Верховної Ради за списками тодішнього Блоку Юлії Тимошенко. 2010 року його виключили з фракції, і він перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки невдовзі вийшов. На парламентських виборах 2012 року він невдало балотувався як самовисуванець у мажоритарному окрузі.

Суд дозволив ГПУ розпочати заочне розслідування щодо Шепелева ПОДІЛИТИСЬ