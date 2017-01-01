Суд дозволив заарештувати заступницю Кернеса
- Сьогодні, 02:56
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Апеляційний суд дозволив заарештувати Овіннікову з альтернативою застави в 30 млн грн
Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання про арешт заступника міського голови Харкова Тетяни Овіннікової.
Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в Facebook.
Суд дозволив арешт Овіннікової з правом застави в 30 млн грн.
«Апеляційний суд м. Києва погодив клопотання про арешт одного з ймовірних членів організованої злочинної групи - заступника міського голови м. Харкова Овіннікової з можливістю застави в 30 млн грн.», - написав він.
Мова йде про справу розкрадання 650 га землі керівництвом Харківської міської ради.
За даними слідчих, заступниця мера, порушуючи законодавство і регламент міськради, «протягом 2008-2009 років без попереднього розгляду та погодження на постійних комісіях та в підпорядкованих їм структурних підрозділах виконавчого комітету, погодила і сприяла винесення на сесію міської ради питань про безоплатного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою поліпшення житлових умов їх членів».
При цьому вона «діяла за змовою і в інтересах засновників і членів обслуговуючих кооперативів, створених без мети здійснення своєї статутної діяльності, та кінцевих вигодонабувачів – людей, наближених до високопоставлених осіб Харківської міської ради», вважають слідчі.