Суд окупантів відмовився виносити рішення про виклик Чубарова на допит у «справі Чийгоза»

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Адвокат наголосив, що юридично немає ніяких перешкод для виклику Рефата Чубарова до анексованого Криму

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовився виносити рішення про виклик на допит глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова у «справі Чийгоза».

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у коментарі проектові Радіо Свобода.

«Захист заявив клопотання про виклик на допит Рефата Чубарова як свідка за статтею 456 Кримінально-процесуального кодексу (Росії – ред.) з наданням йому гарантій імунітету. Однак суд, заслухавши клопотання, не став ухвалювати жодного рішення. Мотивував це тим, що вже було оголошено про початок допиту свідка. Моя думка, що, найімовірніше, судді таким чином спробували взяти для себе паузу для вирішення. Можливо для консультацій із вищим, можливо, політичним керівництвом, щоб отримати інструкції від керівництва», – вважає Полозов.

Адвокат наголосив, що юридично немає ніяких перешкод для виклику Рефата Чубарова до анексованого Криму.

У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму 22 травня не розпочалося вчасно судове засідання у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза через відсутність відеозв’язку з Сімферопольським СІЗО, де його утримують.

15 травня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в Києві заявив про готовність бути свідком захисту у справі Чийгоза.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках справ про «сутички 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і окремо щодо інших фігурантів процесу Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.

Джерело: Радіо Свобода