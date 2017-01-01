Суд окупованого Криму не дозволив Чубарову свідчити у «справі Чийгоза»

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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Суд у справі Ахтема Чийгоза відмовився викликати на допит в якості свідка Рефата Чубарова

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму не задовольнив клопотання сторони захисту про виклик на допит глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова у «справі Чийгоза». Про це повідомив адвокат Ахтема Чийгоза Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

«Суд у справі Ахтема Чийгоза відмовився викликати на допит в якості свідка Рефата Чубарова в порядку ст.456 КПК РФ», - написав він.

«Клопотання було заявлене вчора, згідно із законом суд був зобов'язаний розглянути це клопотання, але судді під надуманим приводом взяли паузу, щоб ті куратори політичні, які цю справу ведуть, обговорили це важливе питання», – сказав Полозов у коментарі Крим.Реалії.

Він також заявив, що на його думку рішення про виклик на допит Чубарова до Криму є політично мотивованим.

15 травня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час прес-конференції в Києві заявив, що готовий стати свідком захисту у справі свого заступника Ахтема Чийгоза. Чубаров зачитав заяву, в якій дав згоду на виклик себе в якості свідка на засідання підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.