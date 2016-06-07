Суд окупованого Криму продовжив арешт фігурантам справи «Хізб ут-Тахрір»

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Термін утримання під вартою чотирьом хлопцям з Бахчисарая продовжили до 12 квітня

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт чотирьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір». Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров залишаться під вартою до 12 квітня.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає «Крим.Реаліі».

«Термін утримання під вартою чотирьом хлопцям з Бахчисарая продовжили до 12 квітня. Двох з них просто не доставили: Меметова і мого підзахисного Мамутова, оскільки вони знаходяться на примусовому психіатричному стаціонарі. Порушуючи чинне законодавство, їх все одно не доставили. Інші двоє (Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров) попри конвенції були в залі судового засідання в «клітці», — розповів Курбедінов.

За словами адвоката, засідання проходило в маленькому залі і туди не пустили частину слухачів.

«Я особисто бачив, як з цього приводу слухачі склали в будівлі суду скарги. Я думаю вони будуть звертатися на ім'я голів і в інші інстанції з приводу того, що їх, як слухачів, не пустили», —повідомив він.

Курбенідов додав, що за цим рішенням суду буде подаватися апеляція, оскільки воно «нічим не обґрунтоване».

Нагадаємо, 12 травня 2016 року в Бахчисараї ФСБ Росії провела серію обшуків в будинках мусульман, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов.

ФСБ Криму підозрює їх в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.