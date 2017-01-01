Суд окупованого Криму продовжив арешт фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір».

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Суд продовжив арешт фігурантам справи «справи Хізб ут-Тахрір».

Окупантський «суд» у Криму продовжив на місяць термін арешту фігурантам «справи Бахчисарая Хізб ут-Тахрір».

Про це «Крим.Реалії» заявив кримський адвокат Еміль Курбедінов.

«Всім на місяць продовжили арешт. Судове засідання проходило одночасно по всіх затриманих, всі четверо обвинувачених знаходилися в клітці. Звинувачення представило якісь оперативні дані, що на території України ці люди визнані політв'язнями. Сторона звинувачення стверджує, що це є підставою не відпускати їх, тому що Україна сприятиме переміщенню обвинувачених на свою територію», - заявив Курбедінов.

Адвокат додав, що «протягом трьох днів буде подана апеляційна скарга, після чого буде її розгляд у Верховному суді Криму».

Раніше повідомлялося, що суд проходив у закритому режимі, і на нього не пустили нікого, крім адвокатів.

12 травня минулого року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, а також у місцевому кафе. В результаті було затримано і звинувачено в тероризмі чотирьох бахчисарайців: Зеврі Абсєїтова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Енвера Мамутова. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаній в Росії терористичною.