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Раніше низка об'єднаних громад оскаржила рішення ЦВК не проводити перші вибори в окремих громадах

Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність ЦВК щодо призначення перших виборів в об'єднаних громадах. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Згідно з повідомленням, у суді намагалися оскаржити постанову, якою ЦВК не призначила перші вибори депутатів Гостомельської селищної ради об'єднаної територіальної громади та Гостомельського селищного голови. Сталося це у зв'язку з тим, що ВРУ не прийняла рішення щодо зміни меж міста обласного значення Ірпінь, Києво-Святошинського та Бородянського районів Київської області у зв'язку з утворенням Гостомельської територіальної громади.

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 26 жовтня 2016 року у справі №810/2831/16 встановлено правомірність постанов ЦВК, оскільки призначення перших виборів в об'єднані громади можливі після прийняття ВРУ рішення про зміну меж відповідних суміжних районів або суміжних району та міста обласного значення.

22 грудня 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Таким чином, у судовому порядку підтверджена правомірність позиції Центральної виборчої комісії в питанні прийняття нею рішень про відсутність правових підстав для призначення перших виборів в об'єднаних територіальних громадах.

Зазначимо, раніше низка об'єднаних територіальних громад оскаржувала в суді рішення ЦВК про визнання неправомірними та скасування постанов Центральної виборчої комісії про відсутність правових підстав для призначення перших виборів депутатів рад об'єднаних громад.