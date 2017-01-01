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    Суд Південної Кореї видав ордер на арешт глави Samsung

    • Вчора, 23:31
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    Віце-президента Samsung Лі Дже Йон
    Віце-президента Samsung Лі Дже Йон

    Віце-президента Samsung підозрюють у мільйонних хабарях оточенню глави держави Пак Кин Хе

    Суд Південної Кореї видав ордер на арешт глави компанії Samsung, підозрюваного у хабарництві в обмін на політичне лоббі президентки країни.

    Про це повідомляє ВВС.

    Зазначимо, що найбільша компанія Південної Кореї Samsung опинилася в епіцентрі політичної кризи та корупційного скандалу в країні. Її віце-президента Лі Дже Йона підозрюють у мільйонних хабарях оточенню глави держави Пак Кин Хе.

    12 січня його викликали на допит.

    суд Південна Корея
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