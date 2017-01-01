Суд призначив розгляд справи Януковича на 4 травня

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Віктор Янукович

Кримінальне провадження щодо Януковича розглядатиме трійка суддів, а саме голова Оболонського райсуду столиці Владислав Дев’ятко, Дмитро Камбулов та Максим Тітов

Оболонський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді на 10-ту годину 4 травня. Про це повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко.

«Надійшла до нас справа. Відбувся авторозподіл. Визначено колегію суддів. Дата (підготовчого засідання. – Ред.) 4 травня 2017 року, на 10-ту годину ранку», – сказала прес-секретар.

Свинаренко додала, що кримінальне провадження щодо Януковича розглядатиме трійка суддів, а саме голова Оболонського райсуду столиці Владислав Дев’ятко, Дмитро Камбулов та Максим Тітов.

Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду Януковича до Печерського районного суду.

Згодом кримінальне провадження про держзраду Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва у відеорежимі оголосив про підозру екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, скоєних з метою зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ.