Суд продовжив арешт екс-меру Слов’янська на два місяці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-мер Слов'янська Неля Штепа

Обвинувачена поводилася так, що суд був змушений видалити її із зали за неповагу до суду

Ленінський райсуд Харкова, на розгляді справи щодо екс-мера Слов'янська Нелі Штепи на підготовчому засіданні продовжив арешт обвинуваченій на 60 діб — до 25 липня.

Про це повідомили у прес-службі Харківської прокуратури..

До цього суд видалив обвинувачену із зали.

«Обвинувачена поводилася так, що суд був змушений ухвалити рішення про видалення її із зали за неповагу до суду. Виконання рішення забрало певний час, оскільки обвинувачена відмовлялася залишати залу суду», — повідомили в прес-службі.

Як відомо, 23 травня Апеляційний суд Харківської області повернув у Комінтернівський райсуд Харкова справу екс-мера Слов’янська Нелі Штепи на повторний розподіл членів колегії суддів. Раніше розподіл не відбувся через брак суддів: одні пішли у відпустку, інші – на бюлетені.

12 травня Комінтернівський райсуд Харкова задовольнив клопотання захисту про відвід колегії суддів на чолі з Оксаною Маньківською, яка слухала справу екс-мера Слов’янська. Після відведення справу буде направлено на повторний розподіл суддів, і слухання почнуться спочатку, вже вчетверте.

Раніше справу Штепи слухали в Червонозаводському райсуді Харкова, де змінилися дві колегії суддів: під головуванням Дениса Чудовського (звільнений за порушення присяги) та Віктора Єжова (відведено внаслідок відкриття щодо нього провадження за фактом сприяння терористичному угрупованню).

Штепу було затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов’янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв’ю для російських видань зроблені «під дулом автомата». Їй загрожує довічний термін.

Читайте також статтю за 2016 рік: Мер Слов’янська Вадим Лях: Було б нормально випустити Нелю Штепу під підписку